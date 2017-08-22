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Тулячке Людмиле Шалагиновой необходимо лечение в Москве
Людмила Шалагинова (на фото справа).

Тулячке Людмиле Шалагиновой необходимо лечение в Москве

В нашу редакцию с криком о помощи обратилась ее сестра, Елена Шмыкова.

– Дорогие читатели «Слободы»! Прошу вас помочь собрать деньги на лечение моей сестры Людмилы, ей всего 43 года. В 2016 году сестре были сделаны операции по клипированию аневризм головного мозга, теперь она инвалид первой группы.
После первой операции, проведенной 7 июля 2016 г., Людмила была в хорошем состоянии, самостоятельно ела, пила, разговаривала, ходила. После операций 25 июля и 27 июля 2016 г. стала человеком, который без посторонней помощи ничего не может делать: ни ходить, ни говорить, ест с большим трудом, постоянно в памперсах, руки плохо ее слушаются.
Людмиле поставили диагноз – хроническая ишемия головного мозга. Сейчас ее состояние постоянно ухудшается, требуется проведение реабилитационного лечения на высокоточной аппаратуре для восстановления нарушенных функций организма.


В Туле нам помочь не могут, мы привезли сестру в Москву для реабилитационного лечения за счет средств ОМС (выделена квота только на 12 дней). Скоро они заканчиваются, и лечение будет необходимо продолжить за свой счет.


Десять дней пребывания в клинике с лечением и уходом стоят 170 тысяч рублей. Для нашей семьи эта сумма неподъемная!
Спасибо тем, кто решит помочь нам. Моей сестре нужен шанс! А если наступит хоть малейшее улучшение в ее состоянии, то я надеюсь, у нее появится желание жить.


Счет: 40817810466003068664
Банк получателя: Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк г. Тула. ИНН банка получателя: 7707083893. БИК банка получателя: 047003608
к/с: 30101810300000000608
код подразделения банка: 4086040114
или номер карты (Сбербанк) – 4276 6600 1852 3837.
 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:32 +3
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