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Площадку на месте снесенной пристройки к жилому дому в Пролетарском округе Тулы заасфальтируют

Площадку на месте снесенной пристройки к жилому дому в Пролетарском округе Тулы заасфальтируют

Асфальт у дома №3 по Загородному проезду будет уложен не позднее середины осени.

Ранее в редакцию портала Myslo обратилась жительница Пролетарского округа Тулы с вопросом, когда будет восстановлен асфальт на месте снесенной еще в мае пристройки у дома №3 по Загородному проезду.

«Нам обещали после сноса пристройки, что все быстро приведут в порядок и восстановят асфальт, который повредили, и закатают придомовую территорию под снесенной пристройкой в кратчайшие сроки. Но, как говорится, обещанного три года ждут, а мы всего-то три месяца – это не срок», – рассказала читательница в блоге «Народный журналист».

Глава Пролетарского территориального округа Тулы Сергей Шестаков пояснил, что контракт на восстановление асфальта не закрыт.

– Работы подрядчик должен выполнить не позднее 15 октября 2017 года, – уточнил он.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:42 +2
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