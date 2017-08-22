Площадку на месте снесенной пристройки к жилому дому в Пролетарском округе Тулы заасфальтируют

Асфальт у дома №3 по Загородному проезду будет уложен не позднее середины осени.

Ранее в редакцию портала Myslo обратилась жительница Пролетарского округа Тулы с вопросом, когда будет восстановлен асфальт на месте снесенной еще в мае пристройки у дома №3 по Загородному проезду.

«Нам обещали после сноса пристройки, что все быстро приведут в порядок и восстановят асфальт, который повредили, и закатают придомовую территорию под снесенной пристройкой в кратчайшие сроки. Но, как говорится, обещанного три года ждут, а мы всего-то три месяца – это не срок», – рассказала читательница в блоге «Народный журналист».

Глава Пролетарского территориального округа Тулы Сергей Шестаков пояснил, что контракт на восстановление асфальта не закрыт.