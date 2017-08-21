За полгода туляки оформили более 4 тысяч ипотечных кредитов

За первую половину текущего года жители Тульской области получили 4123 ипотечных жилищных кредита на сумму 7,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных займов вырос почти на 20%

По данным тульского отделения Банка России, туляки предпочитают брать кредиты в рублях. Средний срок кредитования составляет 15,7 лет при средней процентной ставке 11,5%. По словам руководителя подразделения Дмитрия Новикова, спрос на ипотеку выходит на докризисный уровень:

Многие банки снижают процентные ставки на приобретение как первичного, так и вторичного жилья. Туляки пользуются благоприятной ситуацией при решении квартирного вопроса.

По итогам первого полугодия, совокупная задолженность по ипотеке в Тульской области достигла 39,8 млрд рублей. Сейчас на территории Тульской области работают 300 банковских организаций. С информацией о результатах их деятельности можно ознакомиться на официальном сайте Банка России.