Экс-глава МО Нарышкинское осуждён за злоупотребление полномочиями

Приговором Щёкинского районного суда бывший глава администрации МО Нарышкинское Тёпло-Огарёвского района, 56-летний Евгений Ерёмин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки.

Суд установил, что летом прошлого года Ерёмин, используя свои должностные полномочия, которыми изменил адреса принадлежащих ему двух земельных участков, расположенных в деревне Хомутовка, на новые, «прописав» их в соседнем посёлке Горьковский.

После этого передал собственноручно подписанные постановления об определении адресов вместе с другими документами в МФЦ для переоформления.

В результате махинации, Ерёмин получил право собственности на два муниципальных земельных участка, расположенных в Горьковском. Приговором суда фигуранту назначен штраф в размере 70000 рублей. Бывший чиновник на два года лишён права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.