Оксана Осташко: «Во вторую смену будут учиться дети в 10 тульских школах»

Фото из архива Myslo.

21 августа на оперативном совещании в правительстве министр образования отчиталась о готовности школ к 1 сентября и рассказала о нововведениях.

Про ремонт

Приемку прошли 848 образовательных организаций, и к новому учебному году все они приняты.

100% образовательных организаций оснащены системами автоматической пожарной сигнализации.

Этим летом ремонтные работы проводились в 40 государственных и 525 муниципальных образовательных учреждениях. В ходе приемки было принято решение о выделении дополнительных средств из бюджета региона по программам «Развитие образования Тульской области» и «Народный бюджет». В связи с этим ряд ремонтных работ продолжится осенью.

Про учебники и транспорт

Работа по обновлению материально-технической и учебно-методической базы образовательных учреждений проводится в рамках расходования субвенций муниципальным образованиям. Общий объём запланированных средств – 759,1 млн руб.



Из средств субвенций на учебные расходы закуплены 37 учебных кабинетов, 1411 единиц компьютерного и интерактивного оборудования, 4882 единицы спортивного оборудования. На эти цели израсходовано 397,45 млн руб.



190 млн рублей израсходовано на приобретение учебников и учебных пособий для школ и дошкольных учреждений. 1 сентября все обучающиеся школ области в полном объёме обеспечены бесплатными учебниками.



В регионе есть 247 школьных маршрутов, в том числе 6 новых.

Губернатор поручил взять наличие бесплатных учебников и материально-техническое оснащение на особый контроль. Оксана Осташко сказала, что при любом нарушении родителям нужно сразу обращаться в министерство.

Про учителей, детей и вторую смену

Еще немного цифр. В образовательных учреждениях области работают 21 812 педагогических работников. Дошкольников у нас в этом году 61 052, а школьников — 132 453.

Министр образования рассказала, что в 2017-2018 учебном году в 10 общеобразовательных организациях области во вторую смену будут учиться 1404 школьника.

Это 1,1% от общего количества обучающихся.

Про астрономию

– В школах возродится астрономия. Педагоги направлены в Москву для повышения квалификации. Астрономия будет со 2-й половины учебного года в 10-м классе, – рассказала Осташко, – 35 часов на всю программу. Преподавать астрономию будут физики. Сейчас также ведутся переговоры по закупке учебников.

А в профобразовании 16 учреждений начнут работу по новым программам, в которых есть дуальное обучение и технический английский. Те, кто зачислен на первый курс (это больше тысячи человек), будут учиться по новым программам уже в новом году.

Про новые школы и сады

На совещании также выступил и глава администрации Тулы Евгений Авилов. Он рассказал, что в Туле (в микрорайоне Левобережный) ведется строительство дошкольного учреждения на 200 мест. Также строится детский сад на 60 мест в деревне Зайцево и еще одно дошкольное учреждение в посёлке Петровский.



На Зеленстрое строят школу на 800 мест. Завершить строительство планируется в декабре 2017 года.

– Мы также планируем приступить к строительству детского сада на Красноармейском проспекте. Планируем сдать его в августе 2018 года.

А детсад на 120 мест в поселке Северный – к 2020 году.

Также ведутся переговоры с владельцами участка на ул. Фрунзе. Там тоже планируют разместить дошкольное и школьное учреждение.

– В городе есть долгосрочный план строительства образовательных учреждений, – сообщил Авилов.