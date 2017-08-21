В Тульской области самосвал перевернулся в кювет

Фото УГИБДД по Тульской области.

19 августа в 21.20 на закрытой территории карьера «Гурьевский» (Венёвский район) 56-летний водитель самосвала «Теrex ТА 300» при движении задним ходом съехал с дороги и опрокинулся.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. В УГИБДД по Тульской области рассказали, что водительского удостоверения мужчина был лишен в июне 2016 года. Сейчас устанавливается, был ли он в состоянии опьянения.