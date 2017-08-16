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98% школ Тульской области готовы к новому учебному году
Фото: портал правительства Тульской области

98% школ Тульской области готовы к новому учебному году

Об этом в ходе «прямой линии» рассказала министр образования региона Оксана Осташко.

16 августа 2017 года, министр образования Тульской области Оксана Осташко провела «прямую линию» с жителями региона.

Приемка образовательных учреждений к новому учебному году стартовала в Тульской области 19 июня. Всего необходимо было принять 848 учреждений. Одними из главных критериев готовности образовательных организаций к учебному году являются завершенные ремонтные работы и выполнение всех предписаний надзорных органов. В настоящий момент 98% организаций готовы к новому учебному году. Работы в оставшихся образовательных учреждениях находятся на финальной стадии.

По плану министерства образования, завершится приемка 20 августа.

Министр образования также отметила, что в регионе продолжается работа по сокращению численности детей, обучающихся во вторую смену. На территории Тульской области в настоящий момент вторая смена осталась в 10 школах.

Государственная программа «Развитие образования» на 2017 год предусматривает открытие дополнительных мест в образовательных учреждениях региона.

В текущем году в Тульской области начато строительство общеобразовательного учреждения микрорайоне «Зеленстрой-2» г. Тулы. В 2018 году в регионе планируется строительство школ в Плавске, Донском и Туле.

Оксана Осташко рассказала о приеме детей в дошкольные учреждения. В этом году в детские сады региона зачислено более 11,5 тысяч детей. 70% из них – это дети до трех лет.

По словам министра, потребность в дополнительных местах для детей до 3-х лет в регионе по-прежнему остается, в основном, в областном центре.

Общая очередь по региону составляет около 3800 детей этого возраста.

На сегодняшний день ведется строительство дошкольных образовательных учреждений в микрорайонах Левобережный и Петровский города Тулы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:44 0
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Оксана Осташко
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