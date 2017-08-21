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Жара в Тульской области задержится еще на сутки
Фото Алексея Пирязева.

Жара в Тульской области задержится еще на сутки

МЧС объявило метеопредупреждение.

Завтра, 22 августа, на территории Тульской области сохранится жара — +30-32 градуса. В Воловском, Суворовском районах, а также в Ефремове ожидается высокий уровень пожароопасности (4 класс).

МЧС по Тульской области напоминает правила поведения при сильной жаре:

  1. Одевайся правильно: носи светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка.
  2. Избегай физических нагрузок, двигайся не спеша, экономь силы, чаще находись в тени.
  3. Воздержись от употребления алкоголя, пей больше жидкости.
  4. Помни, во время жары возрастает вероятность пожаров.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области для недопущения возгорания проводят мониторинг пожарной обстановки в лесах, а также усиленную агитационную работу с населением.

Природные пожары охватывают большие площади и распространяются очень быстро, что затрудняет их тушение.

Единственным эффективным способом борьбы с пожарами является их предотвращение.

Просим жителей и гостей района соблюдать правила поведения:

  • ограничьте выходы на природу, будьте предельно осторожными с огнем и не разводите костры в лесу;
  • разводите огонь только в специально отведенных для этого местах, как правило, они располагаются в зонах отдыха.
  • не бросайте горящие спички и окурки;
  • не сжигайте мусор и сухую растительность.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности в виде наложения штрафа. В случае наступления серьезных последствий от пожара виновники могут понести уголовную ответственность.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:03 +1
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