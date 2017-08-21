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22 августа в Туле ограничат движение транспорта

22 августа в Туле ограничат движение транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

22 августа в Туле будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением в городе мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации.

Для обеспечения безопасности дорожного движения введут следующие ограничения:

  • будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств с 00.00 до 20.00 на площади Ленина, по ул. Менделеевской (на участке от дома 13 до Крестовоздвиженской площади), по ул. Металлистов, по ул. Галкина (на участке от ул. Демидовская Плотина до ул. Набережная Дрейера), по ул. Набережная Дрейера (на участке от ул. Галкина до ул. Октябрьская), на площадке перед зданием, расположенным на ул. Галкина, д. 1-д;
  • будет ограничено движение всех видов транспортных средств: с 17.00 до 20.00 по ул. Металлистов; с 19.00 до 20.00 по ул. Советской (на участке от ул. Металлистов до ул. Октябрьская), по ул. Октябрьской (на участке от ул. Советская до ул. Демидовская Плотина), по ул. Галкина (на участке от ул. Демидовская Плотина до ул. Набережная Дрейера), по ул. Набережная Дрейера (на участке от ул. Галкина до ул. Демидовская), по проезжей части вдоль здания, расположенного на ул. Галкина, 1-д.

Также будет приостановлено движение общественного транспорта на период прохождения праздничного шествия по ул. Октябрьской.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:24 −2
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