В Пролетарском районе ограбили тулячку

Женщина запомнила приметы грабителя и обратилась в полицию.

В Управление Росгвардии по Тульской области заявили, что в Пролетарском районе города Тулы неизвестный отобрал у женщины золотой браслет, кольцо и мобильный телефон. Сумма ущерба составила 33 700 рублей.

Потерпевшая запомнила приметы злоумышленника и сообщила b[ правоохранителям. Группа задержания обнаружила подозреваемого в квартале от места происшествия. В руках у него был украденный телефон и ювелирные украшения. Мужчину задержали и передали следственно-оперативной группе отдела полиции.

Полицейские установили, что задержанный 30-летний мужчина уже дважды был судим и в данный момент является фигурантом по другому уголовному делу.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ. Мужчину заключили под стражу.