В Туле отметят День флага

Фото из архива Myslo.

22 августа в Туле на площади Ленина пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага.



С 17.30 для гостей праздника начнут выступать лучшие тульские исполнители, в 18.00 начнется официальное открытие. В программе мероприятий также запланирован красочный флешмоб с участием велосипедистов и юных беговелосипедистов, которые украсят главную площадь города цветами Государственного флага РФ.

Если позволят погодные условия, то большой воздушный шар поднимет в воздух флаг России.

Все желающие смогут принять участие в пробеге по маршруту от площади Ленина через Тульский кремль, затем по улице Металлистов на Зареченский мост. Завершится пробег на площади Флага (на набережной реки Упы). Поучаствовать можно разными способами – бегом, на роликах, на велосипеде, скейтборде, самокате, гироскутере.