В Тульском кремле стартовало «Кремлевское подворье»

Фото прес-службы правительства Тульской области.

Проект будет работать каждую субботу до 23 декабря 2017 года.

19 августа на территории Тульского кремля дан старт проекту «Кремлевское подворье».

Открыл проект город Ефремов, который представил тулякам и гостям областного центра насыщенную программу с участием: народного танцевального коллектива «Красивомечье», народного вокального коллектива «Новый день», вокальной группы «Иван да Марья», вокального ансамбля «Аюшка», народного вокального коллектива «Ефремовские непоседы»; солистов: Надежды Шебановой, Алины Губиной, Бориса Стрельникова.

На ярмарке-продаже продукцию собственного производства представили: ООО «Ефремовский хлебозавод», ООО «Возрождение».

В мероприятии также приняли участие учреждения культуры муниципального образования город Ефремов, молодежной политики, дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, жители города Ефремова.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина и правительства региона гостей мероприятия поприветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что «каждый район Тульской области способен презентовать уникальную продукцию народных промыслов, народной культуры. Проектом „Кремлёвское подворье“ мы не только показываем в передвижном формате достижения каждого муниципального образования, но и говорим об историко-культурных богатствах районов».

Напомним, каждую субботу администрации муниципальных образований устраивают увлекательную программу праздника, включающую выставки-ярмарки с дегустациями товаров местных производителей, презентации муниципальных образований, концерты творческих коллективов, квесты, мастер-классы, а также туляков и гостей города ждут новые экспозиции музея «Тульский кремль» и Тульского военно-исторического музея в Музейно-выставочном комплексе.

Проект будет работать каждую субботу до 23 декабря 2017 года.

Приглашаем всех принять участие в неповторимой программе «Кремлевского подворья»!

26 августа в кремле будет представлен город Ясногорск.