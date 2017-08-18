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Водоснабжение в Донском полностью восстановлено

Водоснабжение в Донском полностью восстановлено

Над ликвидацией коммунальной аварии работали 9 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

Последствия коммунальной аварии, оставившей без воды около 15000 жителей Донского, полностью устранены. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Водопроводная система полностью заполнена водой. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 4 единицы техники.

Напомним, подача воды в дома Донского была прекращена сегодня около 12.30. Во время проведения восстановительных работ на месте был оперативно организован подвоз питьевой воды.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:23 0
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Место
Тульская областьДонской

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