Водоснабжение в Донском полностью восстановлено

Над ликвидацией коммунальной аварии работали 9 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

Последствия коммунальной аварии, оставившей без воды около 15000 жителей Донского, полностью устранены. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Водопроводная система полностью заполнена водой. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 4 единицы техники.

Напомним, подача воды в дома Донского была прекращена сегодня около 12.30. Во время проведения восстановительных работ на месте был оперативно организован подвоз питьевой воды.