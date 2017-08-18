Коммунальная авария в Северо-Задонске: жителям организуют подвоз питьевой воды

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, что в результате большой коммунальной аварии, которая произошла в Донском в мкр. Северо-Задонск, около 15 тысяч жителей остались без воды.

Глава администрации МО город Донской Руслан Бутов рассказал Myslo, что в микрорайоне произошел порыв трубы на двух улицах. Изначально планировалось восстановить подачу воды к 18.00, однако сроки перенеслись на более позднее время.

Теперь прогнозируют вернуть воду в дома жителей к 21.00.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, сейчас в микрорайоне раздают техническую воду по следующим адресам: