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Коммунальная авария в Северо-Задонске: жителям организуют подвоз питьевой воды
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Коммунальная авария в Северо-Задонске: жителям организуют подвоз питьевой воды

Воду начнут раздавать с 18.00.

Напомним, что в результате большой коммунальной аварии, которая произошла в Донском в мкр. Северо-Задонск, около 15 тысяч жителей остались без воды.
 
Глава администрации МО город Донской Руслан Бутов рассказал Myslo, что в микрорайоне произошел порыв трубы на двух улицах. Изначально планировалось восстановить подачу воды к 18.00, однако сроки перенеслись на более позднее время.
 
Теперь прогнозируют вернуть воду в дома жителей к 21.00.
 
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, сейчас в микрорайоне раздают техническую воду по следующим адресам:
  • ул. Школьная д.32;
  • ул. Чехова д. 15.

С 18.00 организуют подвоз питьевой воды.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и администрации муниципального образования.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:49 0
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