Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Коммунальная авария в Северо-Задонске: жителям организуют подвоз питьевой воды
Воду начнут раздавать с 18.00.
Напомним, что в результате большой коммунальной аварии, которая произошла в Донском в мкр. Северо-Задонск, около 15 тысяч жителей остались без воды.
Глава администрации МО город Донской Руслан Бутов рассказал Myslo, что в микрорайоне произошел порыв трубы на двух улицах. Изначально планировалось восстановить подачу воды к 18.00, однако сроки перенеслись на более позднее время.
Теперь прогнозируют вернуть воду в дома жителей к 21.00.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, сейчас в микрорайоне раздают техническую воду по следующим адресам:
- ул. Школьная д.32;
- ул. Чехова д. 15.
С 18.00 организуют подвоз питьевой воды.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и администрации муниципального образования.
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