Тульские банкроты задолжали сотрудникам более 4 млн рублей

На протяжении нескольких месяцев свои деньги не могут получить 123 работника.

Тульская прокуратура проанализировала результаты финансово-хозяйственной деятельности двух фирм – «Тульский бекон» и «Пром-Эко». Установлено, что оба предприятия являются неплатёжеспособными и имеют признаки банкротства.

Они имеют задолженности по налоговым платежам и сборам, существенно превышающие допустимый размер. Кроме того, выявлены грубые нарушения трудового законодательства – 76 сотрудников компании «Тульский бекон» не получили зарплату за январь-февраль на общую сумму свыше 3 млн рублей.

ООО «Пром-Эко» задолжало 17 работникам почти миллион рублей. Ещё 194 тысячи – долг компании перед 30 уволенными сотрудниками. В адрес руководителей предприятий внесены представления с требованием устранить нарушения законодательства.