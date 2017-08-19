Тульские стоматологи проводят день открытых дверей

Все желающие могут бесплатно пройти обследование тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача.

Сегодня, до 15.00, в филиале ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» по адресу: ул. Кутузова, д. 35-А, проводится День открытых дверей.

Каждый желающий может пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта «АФС» для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

Приём ведётся без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.