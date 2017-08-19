новости
новости
Регистрация
Тульские стоматологи проводят день открытых дверей

Тульские стоматологи проводят день открытых дверей

Все желающие могут бесплатно пройти обследование тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача.

Сегодня, до 15.00, в филиале ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» по адресу: ул. Кутузова, д. 35-А, проводится День открытых дверей.

Каждый желающий может пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта «АФС» для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

Приём ведётся без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
день открытых дверейстоматологияприём стоматологаобследованиеконсультация врача
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ночью на стоянке в Новомосковске сгорели три автомобиля
Ночью на стоянке в Новомосковске сгорели три автомобиля
Водоснабжение в Донском полностью восстановлено
Водоснабжение в Донском полностью восстановлено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.