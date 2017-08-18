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Из-за коммунальной аварии в Донском более 15 тысяч человек остались без воды
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Из-за коммунальной аварии в Донском более 15 тысяч человек остались без воды

На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

18 августа в 12.35 на телефон «Единой службы спасения-112» сообщили о частичном нарушении водоснабжения в Донском в мкр. Северо-Задонск. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, без воды остались около 1500 домов, а это более 15 тысяч жителей.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады.
Для уточнения обстановки и координации действий ремонтных служб в район происшествия убыла оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:15 +1
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