Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Из-за коммунальной аварии в Донском более 15 тысяч человек остались без воды
На месте работают аварийно-восстановительные бригады.
18 августа в 12.35 на телефон «Единой службы спасения-112» сообщили о частичном нарушении водоснабжения в Донском в мкр. Северо-Задонск. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, без воды остались около 1500 домов, а это более 15 тысяч жителей.
На месте работают аварийно-восстановительные бригады.
Для уточнения обстановки и координации действий ремонтных служб в район происшествия убыла оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
Другие статьи по темам
Место
Прочее