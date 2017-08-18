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В первом квартале 2017 года в Тульской области ломбарды выдали 547 млн рублей

В первом квартале 2017 года в Тульской области ломбарды выдали 547 млн рублей

По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 2,2%.

В Тульской области объем займов, выданных ломбардами, по итогам I квартала 2017 года составил 547 млн рублей. По сравнению с IV кварталом 2016 года эта сумма выросла на 2,2%.

По данным Г. У. Банка России по ЦФО, задолженность клиентов по предоставленным займам по итогам первых трех месяцев текущего года составила 373 млн рублей (рост на 2,7% по отношению к задолженности по итогам предыдущего квартала). Количество договоров займа — 63 тыс. шт. (рост на 8%).

В связи с различными нарушениями ломбардов региона (в части представления отчетности, порядка или сроков ее сдачи) было выдано 33 предписания об устранении нарушений законодательства, возбуждено 12 административных дел.

На 31 марта в Тульской области было зарегистрировано 62 ломбарда.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:50 0
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