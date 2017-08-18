В первом квартале 2017 года в Тульской области ломбарды выдали 547 млн рублей
По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 2,2%.
В Тульской области объем займов, выданных ломбардами, по итогам I квартала 2017 года составил 547 млн рублей. По сравнению с IV кварталом 2016 года эта сумма выросла на 2,2%.
В связи с различными нарушениями ломбардов региона (в части представления отчетности, порядка или сроков ее сдачи) было выдано 33 предписания об устранении нарушений законодательства, возбуждено 12 административных дел.
На 31 марта в Тульской области было зарегистрировано 62 ломбарда.