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На М-2 «Крым» произошло тройное ДТП
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На М-2 «Крым» произошло тройное ДТП

В аварии пострадал мужчина.

17 августа в 17.10 на 124 км трассы М-2 «Крым» (Заокский район) произошло тройное ДТП. В направлении Орла следовал автомобиль «Форд Фокус», под управлением 51-летнего мужчины. Водитель врезался в попутный грузовик «ДАФ» с полуприцепом, а затем — в «Ниссан Патфайндер». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал водитель «Форда». К счастью, он не получил серьезных травм и после оказания медицинской помощи был отпущен.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:57 0
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