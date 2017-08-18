Под Тулой водитель «Рено» устроил массовое ДТП

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Вчера, 17 августа, в 19.50 на 198 км М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. 65-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» выехал на полосу встречного движения и врезался сначала в «Фольксваген Тигуан», затем в МАН.

После этого «Рено» столкнулся с попутным «Опелем» и въехал в отбойник. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал водитель «Рено». Мужчину госпитализировали. В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области сообщили, что пострадавшего пришлось доставать из автомобиля с помощью специального инструмента.