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Сотрудники ГИБДД на выходных проведут в Туле три рейда

Сотрудники ГИБДД на выходных проведут в Туле три рейда

Особое внимание будет уделяться профилактике нарушений правил перевозки детей и выявлению нетрезвых водителей.

Для выявления и пресечения грубых нарушений ПДД, в пятницу, 18 августа, с 19.00, до семи утра субботы на территории областного центра будет проводиться профилактическое мероприятие «Ночной город». Об этом сообщает отделение пропаганды БДД регионального Управления ГИБДД.

В воскресенье, 20 августа, инспекторы проведут в Туле рейд «Нетрезвый водитель». Аналогичные мероприятия будут проводиться на территории Щекинского района и в Донском.

Особое внимание полицейские уделят соблюдению водителями правил перевозки детей. В рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Вместе за безопасность детей на дороге», в субботу, 19 августа, на тульских улицах пройдёт рейд «Самый главный пассажир».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 +1
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