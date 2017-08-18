Сотрудники ГИБДД на выходных проведут в Туле три рейда

Для выявления и пресечения грубых нарушений ПДД, в пятницу, 18 августа, с 19.00, до семи утра субботы на территории областного центра будет проводиться профилактическое мероприятие «Ночной город». Об этом сообщает отделение пропаганды БДД регионального Управления ГИБДД.

В воскресенье, 20 августа, инспекторы проведут в Туле рейд «Нетрезвый водитель». Аналогичные мероприятия будут проводиться на территории Щекинского района и в Донском.

Особое внимание полицейские уделят соблюдению водителями правил перевозки детей. В рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Вместе за безопасность детей на дороге», в субботу, 19 августа, на тульских улицах пройдёт рейд «Самый главный пассажир».