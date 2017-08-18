новости
новости
Регистрация
На выходных в Тулу придет жара
Фото из архива Myslo.

На выходных в Тулу придет жара

В субботу синоптики обещают до +32 градусов тепла!

В выходные туляков ожидает настоящая летняя погода! Синоптики обещают, что дождя не будет. Так что не сидите дома, обязательно сходите прогуляться. К тому же, по словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, «грядущие выходные станут заключительным аккордом и лебединой песней пляжного сезона».

В субботу, 19 августа, в Туле днем воздух прогреется до 32 градусов тепла. Ночью будет прохладнее — всего +15. Ветер южный.

В воскресенье, 20 августа, ожидается до +30 градусов днем, ночью — около +16. Ветер юго-восточный.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при жаре.

Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна. Днем их рекомендуется закрывать и занавешивать шторами, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается.

Необходимо знать симптомы теплового и солнечного удара. Это, в первую очередь, такие признаки, как слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжелых случаях возможна потеря сознания.

Пострадавшего нужно уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце. Если пострадавший в сознании, дать ему обильное питье, если нет, то приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.

Особое внимание в жару необходимо уделять детям! Детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый.

Симптомы перегрева ребенка — покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:43 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погодалетожара

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тест: НеИзвестный проспект Ленина
Тест: НеИзвестный проспект Ленина
Где в Туле купить профессиональную косметику для животных?
Где в Туле купить профессиональную косметику для животных?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.