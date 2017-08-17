Где в Туле купить профессиональную косметику для животных?

Myslo выяснил, где можно приобрести в Туле качественную и доступную по цене косметику для домашних любимцев.

Хотите, чтобы шерстка вашего песика выглядела всегда красиво и имела здоровый блеск? Тогда без средств для ухода не обойтись. Самая распространённая гигиеническая процедура, конечно же, мытье. Но косметика, разработанная для людей, абсолютно не подходит для четвероногих любимцев: она может стать причиной пересыхания, раздражения кожного покрова, и даже спровоцировать перхоть у вашего любимца.

Заботясь о красоте и здоровье животного, важно использовать профессиональную, а главное – качественную косметику, разработанную специально для ухода за домашними питомцами. В Туле ее можно приобрести в салоне красоты для животных Mon Ami.

В Mon Ami представлен большой ассортимент специальных шампуней и кондиционеров, которые позволят сохранить шикарный внешний вид вашего любимца между посещениями салона.

Мастера салона Mon Ami проконсультируют и помогут подобрать правильную косметику, которая подойдет именно вашему четвероногому другу.

Кстати, представленная в зоосалоне косметика уникальна и в Туле ее можно найти только в Mon Ami. Это такие известные фирмы как Espree (США), PPP AromaCare (США), Nogga (Испания), Pchelodar (Россия).

Все средства натуральные, гиппоаллергенные, разработанные исключительно для животных. После применения они оставляют приятный аромат, который держится на шерсти долгое время.

Косметика Espree состоит из натуральных компонентов и не имеет в своём составе синтетических моющих средств. Она не только очистит шерсть, но и сразу увлажнит её, придав блеск и здоровый вид. Растительная моющая основа не доставит дискомфорта вашему питомцу и превратит уход в настоящее удовольствие.

Продукция Nogga подойдёт для собак, отращивающих шёрстку для выставок.

Шампуни и кондиционеры Pchelodar содержат мёд и его производные, которые очень благоприятно действуют на кожу и шерсть животных.

Косметика РРР Aromacare безупречно ухаживает за шерсткой собак и придает ей прекрасный аромат.

Стоит отметить что вся профессиональная косметика концентрированная и разводятся водой в соотношении от 1:10 до 1:32, а это значит, что даже маленькой бутылочки средства вам хватит надолго!

Салон Mon Ami ручается за качество всей продукции.

Особенно важно, что здесь вы сможете подобрать персональный уход для вашей собаки на любой вкус и кошелек!

Салон красоты для животных Mon Ami – это профессиональный груминг для собак и кошек. Опытные специалисты Mon Ami помогут не только придать вашему любимцу ухоженный вид и завершенность образу, но и воплотить в жизнь самые смелые желания относительно его внешности.

Груминг в Mon Ami — это не только гарантия качества, но и возможность поприсутствовать при работе мастера. В Туле такая услуга (причем бесплатная) доступна только в этом салоне.

Для собак и кошек Mon Ami предлагает следующие процедуры:

комплексный уход, мытье, вычесывание колтунов, чистка ушей, гигиеническая стрижка, обрезка когтей, тримминг и креатив (узор на шерсти, украшение стразами, блеск-тату или окрашивание шерсти пастельными мелками).

Салон красоты для животных Mon ami знает, как совершенно безопасно решить проблему, с которой сталкивались все без исключения владельцы кошек – исцарапанной мебелью и руками. Специальные силиконовые «антицарапки», которые приклеиваются к каждому когтю, спасут ваши нервы и квартиру. Эти накладки отрастают вместе с коготком, не причиняя дискомфорта кошке. К тому же они выглядят очень стильно!



Зоосалон Mon Ami

Тула, ул. Михеева, 27 (цокольный этаж)

8-905-627-22-07

vk.com

instagram.com