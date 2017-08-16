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Туляков ждет последняя по-летнему теплая неделя
Фото из архива Myslo.

Туляков ждет последняя по-летнему теплая неделя

Об этом рассказали синоптики.

Текущая неделя станет последней по-летнему теплой в этом году. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет RT.
 

По словам синоптика, скандинавский антициклон охватил большую часть европейской России, поэтому в ближайшие дни россиян ждет комфортная, солнечная погода без осадков.

Ближе к выходным дневные показания температуры вырастут до +28 градусов. 

«Выходные будут очень благополучные для отдыха, для отдыха на природе, можно будет искупаться: температура воды окажется хорошей — примерно +20...21 °С», — отметил Тишковец.

Он также добавил, что грядущие выходные станут «заключительным аккордом и лебединой песней пляжного сезона».

«На следующей неделе первый день ещё будет хорошим, примерно в таком же ключе. Потом, скорее всего, пойдет холодный фронт, и далее температура будет резко понижаться, вернётся в рамки нормы и, может, окажется ниже неё. Дневные показания рухнут приблизительно до +18...20 °С.  Эта неделя — последняя по-летнему теплая», — пояснил Тишковец. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:00 +6
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