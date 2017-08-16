Туляков ждет последняя по-летнему теплая неделя

По словам синоптика, скандинавский антициклон охватил большую часть европейской России, поэтому в ближайшие дни россиян ждет комфортная, солнечная погода без осадков.

Ближе к выходным дневные показания температуры вырастут до +28 градусов.

«Выходные будут очень благополучные для отдыха, для отдыха на природе, можно будет искупаться: температура воды окажется хорошей — примерно +20...21 °С», — отметил Тишковец.

Он также добавил, что грядущие выходные станут «заключительным аккордом и лебединой песней пляжного сезона».

«На следующей неделе первый день ещё будет хорошим, примерно в таком же ключе. Потом, скорее всего, пойдет холодный фронт, и далее температура будет резко понижаться, вернётся в рамки нормы и, может, окажется ниже неё. Дневные показания рухнут приблизительно до +18...20 °С. Эта неделя — последняя по-летнему теплая», — пояснил Тишковец.