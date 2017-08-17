В Туле возле палатки с фруктами найден скорпион

Фото Наталии Никаноровой.

Скорпион ползал в пыли возле палатки с фруктами.

- Я заметила его случайно, — рассказывает тулячка Наталия Никанорова, пользователь Myslo. — Сегодня утром подошла к палатке с фруктами, смотрю, что-то ползет. Не сразу поняла, что это. Ужас же! Что это еще за «засланный казачок»? Вот так стоишь, фрукты покупаешь, а ребенок может взять его в руки! Или скорпион на юбку кому-нибудь прицепится…

Наталья сообщила об опасной находке продавцу, тот обещал разобраться.

Скорпионов можно встретить в Южной Европе, Средней Азии, Крыму, Америке и на Кавказе. В наших краях они не встречаются. Хотя в последнее время ничему удивляться не приходится. Не так давно Myslo писал о двух похожих случаях: найденных возле бакалейного магазина ядовитых пауках-птицеедах и гюрзе, которую также нашли в ящике с клубникой в палатке на ул. Металлургов.