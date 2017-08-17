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В Тулу прибыли участники международного пробега ДОСААФ
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тулу прибыли участники международного пробега ДОСААФ

Автоколонну встретили на площади Победы.

Сегодня, 17 августа, на площадь Победы в Туле прибыла автоколонна участников международного комбинированного пробега, посвященного 90-летию служения Отечеству ДОСААФ России «С востока на запад». Пробег проходит под девизом: «Гордость за прошлое, ответственность за настоящее, уверенность в будущем».

Пробег стартовал в столице Приморского края 5 июля. За 45 дней участникам предстоит преодолеть расстояние свыше 11 000 километров за 45 дней. Завершится пробег в Минске 22 августа.

На протяжении всего маршрута пройдут торжества, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны, митинги и возложение цветов и венков к памятникам героев и мемориалам славы, передача эстафеты «Символы Пробега», показательные выступления мастеров высшего пилотажа, спортсменов-парашютистов, патриотические акции с участием юнармейцев, сдача нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», показательные выступления военнослужащих Российской армии и многое другое.

В Севастополе финиш пройдет 18 августа в рамках международного байк-фестиваля, в Белоруссии — 22 августа возле историко-культурного комплекса «Линия Сталина».

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Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 1
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 2
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 3
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 4
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 5
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 6
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 7
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 8
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 9
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 10
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 11
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 12
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 13
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 14
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 15
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 16
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 17
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 18
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 19
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 20
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 21
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 22
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 23
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 24
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 25
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 26
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 27
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 28
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 29
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 30
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 31
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 32
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 33
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 34
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 35
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 36
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 37
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 38
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 39
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 40
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 41
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 42
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 43
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 44
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 45
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 46
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 47
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 48
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 49
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 50
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 51
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 52
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 53
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 54
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 55
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 56
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 57
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 58
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 59
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 60
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 61
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 62
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 63
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 64
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 65
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 66
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 67
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 68
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 69
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 70
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 71
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 72
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 73
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 74
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 75
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 76
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 77
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 78
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 79
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 80
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 81
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 82
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 83
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 84
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 85
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 86
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 87
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 88
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 89
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 90
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 91
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 92
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 93
Тула встретила участников международного пробега ДОСААФ, Фото: 94
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:15 +1
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