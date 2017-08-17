В Тульской области пройдёт акция «Безопасная железная дорога»

С 20 августа по 20 сентября в тульском регионе пройдет акция «Безопасная железная дорога», приуроченная к началу нового учебного года. Она откроется специальным мероприятием в Новомосковске, где инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции встретятся с воспитанниками Тульской детской железной дороги.

Главная цель акции – школьникам и их родителям правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Особенно важно рассказать о мерах безопасности будущим первоклассникам и тем, кто по пути в школу пересекает железнодорожные пути.

В ходе акции железнодорожники вместе с полицейскими проведут рейды в местах, где пешеходы нарушают правила безопасности и проведут с ними разъяснительные беседы. В школах пройдут открытые уроки, на которых ученикам расскажут об основных правилах поведения на железной дороге, продемонстрируют видеоролики и раздадут тематические памятки.

Сотрудники Московской железной дороги, обращаясь к педагогам и родителям, напоминают: переходить пути можно только в специально оборудованных местах, при этом нельзя слушать музыку в наушниках, отвлекаться на гаджеты, носить капюшоны и головные уборы, ограничивающие обзор. Категорически запрещается подходить к объектам, находящимся под напряжением.