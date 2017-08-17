В Суворове осужден мужчина, подаривший другу гранату
Из-за неосторожного обращения с боеприпасом сдетонировал взрыватель.
Приговором Суворовского районного суда 25-летний местный житель осужден за незаконное приобретение, хранение и сбыт боеприпаса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в июне прошлого года осужденный нашёл в лесу осколочную гранату и хранил её в хозяйственной постройке своего дома до марта 2017 года.
Затем мужчина передал опасную находку своему знакомому в качестве подарка на день рождения. Кстати, именинник ранее был осужден за незаконное хранение боеприпасов. Спустя месяц в его квартире произошёл взрыв – из-за неосторожного обращения сработал взрыватель.
Суд учел, нашедший гранату молодой человек ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и работы и приговорил его к полутора годам ограничения свободы.