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В Суворове осужден мужчина, подаривший другу гранату

В Суворове осужден мужчина, подаривший другу гранату

Из-за неосторожного обращения с боеприпасом сдетонировал взрыватель.

Приговором Суворовского районного суда 25-летний местный житель осужден за незаконное приобретение, хранение и сбыт боеприпаса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июне прошлого года осужденный нашёл в лесу осколочную гранату и хранил её в хозяйственной постройке своего дома до марта 2017 года.

Затем мужчина передал опасную находку своему знакомому в качестве подарка на день рождения. Кстати, именинник ранее был осужден за незаконное хранение боеприпасов. Спустя месяц в его квартире произошёл взрыв – из-за неосторожного обращения сработал взрыватель.

Суд учел, нашедший гранату молодой человек ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и работы и приговорил его к полутора годам ограничения свободы.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:46 0
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