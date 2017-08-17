Где в Туле не будет света 18 августа
Отключения электроэнергии запланированы с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» рекомендуют скорректировать свои планы жителям следующих домов:
- ул. Н. Руднева, 64-в, 64-а, 64,
- пр-т Ленина, 115-а, 115-б,
- ул. Металлургов, 29, 13, 17, 33, 31, 15, 19, 21, 23, 25, 27,
- ул. М. Мазая, 13, 12, 14, 16, 18, 22, 8, 20,
- ул. Чаплыгина, 10,
- ул. Аносова, 9, 11, 8,
- ул. Гайдара, 5,
- ул. Бардина, 5, 7, 9,
- Калужское ш., 9, 7, 15, 11, 13,
- пос. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 18, 20,
- 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
- 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
- ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
- ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
- ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.),
- ул. 1-я Криволученская, 1, 3,
- 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Н. Островского, 2-а-8 (чётн.),
- Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-11 (нечётн.), 2, 4,
- 9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
- 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 2-а-г,
- 18-й пр-д, 21, 40-48 (чётн.),
- ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.),
- ул. Каминского, 47, 47-а, 49,
- ул. Ленина, 28, 30,
- ул. Свободы, 2,
- пр-т Ленина, 28.
Другие статьи по темам
Место