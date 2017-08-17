19 и 20 августа на Косой Горе ограничат движение транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

В поселке Косая Гора на улице Лесной будут ремонтировать водопроводный колодец. В связи с этим на данной улице на участке от ул. Дронова до ул. Максима Горького будет ограничено движение всех видов транспорта 19 августа с 9.00 до 18.00 и 20 августа с 9.00 до 15.00.

Автобусы маршрутов № 28 и № 28А будут следовать по измененной схеме: