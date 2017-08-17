19 и 20 августа на Косой Горе ограничат движение транспорта
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.
В поселке Косая Гора на улице Лесной будут ремонтировать водопроводный колодец. В связи с этим на данной улице на участке от ул. Дронова до ул. Максима Горького будет ограничено движение всех видов транспорта 19 августа с 9.00 до 18.00 и 20 августа с 9.00 до 15.00.
Автобусы маршрутов № 28 и № 28А будут следовать по измененной схеме:
- № 28 пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет»: ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов — (Театральный переулок) – Доктора Гумилевской;
- № 28А пос. Косая Гора — ст-н «Металлург»: ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова.
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