Тульские сотрудники ГИБДД проверят юных пешеходов и велосипедистов

Фото из архива Myslo.

18 августа в Туле возле Центрального парка в рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Вместе за безопасность детей на дороге» сотрудники ГИБДД проведут рейды «Юный пешеход» и «Ты — велосипедист».

Гаишники будут выявлять и пресекать факты нарушения ПДД несовершеннолетними участниками дорожного движения, а также их родителями (законными представителями).