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Тульские сотрудники ГИБДД проверят юных пешеходов и велосипедистов
Фото из архива Myslo.

Тульские сотрудники ГИБДД проверят юных пешеходов и велосипедистов

Мероприятие пройдет для профилактики ДТП.

18 августа в Туле возле Центрального парка в рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Вместе за безопасность детей на дороге» сотрудники ГИБДД проведут рейды «Юный пешеход» и «Ты — велосипедист».

Гаишники будут выявлять и пресекать факты нарушения ПДД несовершеннолетними участниками дорожного движения, а также их родителями (законными представителями).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:20 +4
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