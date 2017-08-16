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В Туле 17 августа по ряду адресов отключат воду

В Туле 17 августа по ряду адресов отключат воду

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

Специалисты предприятия будут вести плановые ремонтные работы на улицах 9 Мая, Оружейная, Смидович.

В связи с этим с 9.30 и до окончания работ от водоснабжения будет отключены дома по следующим адресам:

  • ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 8, 10, 8-а, 14, 16, 18, 20, 20 к.2, 21, 23, 19-а, 19, 17, 15,
  • ул. Оружейная, 23, 36, 34, 32, 15, 27, 25, 27-а, 29, 31, 31-а, 33, 50, 48, 46-а, 44,
  • ул. Седова, 5-а,
  • ул. Смидович, 12, 7, 12-а, 10-а, 12,
  • пр. Ленина, 96, 92,
  • ул. Болдина, 128.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:08 0
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