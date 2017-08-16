В Туле 17 августа по ряду адресов отключат воду
Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».
Специалисты предприятия будут вести плановые ремонтные работы на улицах 9 Мая, Оружейная, Смидович.
В связи с этим с 9.30 и до окончания работ от водоснабжения будет отключены дома по следующим адресам:
- ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 8, 10, 8-а, 14, 16, 18, 20, 20 к.2, 21, 23, 19-а, 19, 17, 15,
- ул. Оружейная, 23, 36, 34, 32, 15, 27, 25, 27-а, 29, 31, 31-а, 33, 50, 48, 46-а, 44,
- ул. Седова, 5-а,
- ул. Смидович, 12, 7, 12-а, 10-а, 12,
- пр. Ленина, 96, 92,
- ул. Болдина, 128.
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