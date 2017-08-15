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В Ясной Поляне появится Центр поддержки одаренных детей

В Ясной Поляне появится Центр поддержки одаренных детей

Центр расположится в здании яснополянского детского дома. Оно будет реконструировано и отремонтировано.

На ремонт яснополянского детского дома и Киреевской школы для детей-сирот из президентского фонда выделено 20 млн 817 тысяч рублей. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщила зампредседателя правительства Тульской области Марина Левина.

В здании бывшего яснополянского детского дома будут отремонтированы помещения, инженерные коммуникации, фасад, отмостка, асфальтовое покрытие дорог и тротуаров. На прилегающей территории установят бордюрные камни, восстановят ограждения и входную группу.

Уже проработана концепция создания на базе яснополянской школы и детского дома Центра поддержки одаренных детей. Он будет открыт по поручению губернатора Алексея Дюмина. Проект реализуют в три этапа. В новой школе откроют два класса, в которых смогут обучаться 42 одарённых ребёнка. Зачисление в школу будет производиться по результатам отбора.

По словам Марины Левиной, уже определены предварительные сроки проведения реконструкции и ремонта здания. Сформирован план закупок, 28 августа начнётся размещение аукционов, на 29 сентября запланировано заключение госконтракта и начало работ, которые должны быть завершены к 15 декабря.

Алексей Дюмин напомнил, что большую помощь региону в получении средств из президентского резервного фонда оказал полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, а также отметил, что реализация программы Владимира Путина находится на особом контроле. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 0
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Тульская областьЯсная Поляна

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