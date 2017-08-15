Житель Киреевска пытался спрятаться от судебных приставов в платяном шкафу

В отделе судебных приставов Киреевского района УФССП России по Тульской области находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов на содержание ребенка. Сумма задолженности достигла 80 тысяч рублей. Должник скрывался от приставов, не отвечал на звонки и не спешил выплачивать долг.

В ходе выезда по месту жительства должника на звонки в звонок никто не отреагировал, но входная дверь оказалась не заперта, а внутри был слышен шум. Оказалось, что алиментщик спрятался от приставов в платяном шкафу. Затем мужчина попытался убежать от них.

Итог такого поведения – административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов. За неуплату алиментов мужчине назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ.