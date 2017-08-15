В Богородицке прокуратура обязала подрядчика завершить капремонт домов

Рабочие не привели в порядок фасады зданий. Системы водоотведения и водоснабжения также остались не отремонтированными.

Богородицкой межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при проведении капремонта жилых домов.

Правоохранители установили, что между Фондом капитального ремонта Тульской области и подрядной организацией «Гиперион» был заключен договор на производство ремонтных работ.

Подрядчик в установленный договором срок не выполнил договорные обязательства: не были произведены работы по капитальному ремонту фасада, систем водоотведения и водоснабжения трёх жилых домов, акт сдачи-приемки выполненных работ не подписан.

Ненадлежащее качество ремонта нарушает права жителей дома. В результате генеральному директору компании-подрядчика было внесено представление об устранении выявленных нарушений.