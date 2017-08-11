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За порядком в Туле на выходных проследят дежурные
Фото: mediacfo.ru, tula.ru

За порядком в Туле на выходных проследят дежурные

12 августа будет дежурить Андрей Нагайцев, а 13 августа – Александр Журавлев.

12 августа за порядком в областной столице будет следить заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству — начальник отдела дорожного хозяйства Андрей Нагайцев.

 


Андрей Нагайцев

13 августа будет дежурить заместитель начальника по благоустройству — начальник отдела по благоустройству главного управления по Привокзальному территориальному округу Александр Журавлев.


Александр Журавлев

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 1391.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:41 +1
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