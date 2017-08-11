За порядком в Туле на выходных проследят дежурные

Фото: mediacfo.ru, tula.ru

12 августа будет дежурить Андрей Нагайцев, а 13 августа – Александр Журавлев.

12 августа за порядком в областной столице будет следить заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству — начальник отдела дорожного хозяйства Андрей Нагайцев.



Андрей Нагайцев

13 августа будет дежурить заместитель начальника по благоустройству — начальник отдела по благоустройству главного управления по Привокзальному территориальному округу Александр Журавлев.



Александр Журавлев

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 1391.