Фото: mediacfo.ru, tula.ru
За порядком в Туле на выходных проследят дежурные
12 августа будет дежурить Андрей Нагайцев, а 13 августа – Александр Журавлев.
12 августа за порядком в областной столице будет следить заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству — начальник отдела дорожного хозяйства Андрей Нагайцев.
Андрей Нагайцев
13 августа будет дежурить заместитель начальника по благоустройству — начальник отдела по благоустройству главного управления по Привокзальному территориальному округу Александр Журавлев.
Александр Журавлев
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 1391.
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