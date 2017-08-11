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В Киреевске председатель ТСЖ присвоила деньги жильцов
Фото: yakutsk.news

В Киреевске председатель ТСЖ присвоила деньги жильцов

Такова версия следствия.

В Киреевске возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления товарищества собственников жилья «Возрождение». 56-летнюю женщину подозревают в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

По версии следствия, 10 марта 2017 года подозреваемая незаконно перечислила с расчетного счета ТСЖ «Возрождение» вверенные ей 4 000 рублей на свой расчетный счет.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об предъявлении обвинения и избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:08 0
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Место
КиреевскТульская область

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