В Мясново пройдет фестиваль «Тульское небо»
Он проходит при поддержке правительства Тульской области и Комитета Тульской области по спорту и молодежной политике.
В эту субботу, 12 августа, на аэродроме «Мясново» пройдет спортивный фестиваль «Тульское небо».
Для гостей праздника пройдут полеты ЯК-52, авиамоделистов, сверхлегкой авиации, планеристов; показательные выступления парашютистов, десантников 106-й дивизии ВДВ, казаков, юных каратистов, соревнования военно-патриотических клубов. На площадке будет работать передвижной тир. Для детей организаторы устроят пробные заезды на учебных автомобилях с инструктором на закрытой площадке.
Юных и взрослых гостей ждут мастер-классы и развлечения.
Подчеркнет общую атмосферу праздника выступление ВИА «Крылатая Гвардия».
На территории аэродрома бесплатная парковка.
Вход свободный.
Начало праздника в 13.00.
Тула, ул. Чмутова, 158-а.