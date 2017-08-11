В Мясново пройдет фестиваль «Тульское небо»

Фото: Myslo.ru

Он проходит при поддержке правительства Тульской области и Комитета Тульской области по спорту и молодежной политике.

В эту субботу, 12 августа, на аэродроме «Мясново» пройдет спортивный фестиваль «Тульское небо».

Для гостей праздника пройдут полеты ЯК-52, авиамоделистов, сверхлегкой авиации, планеристов; показательные выступления парашютистов, десантников 106-й дивизии ВДВ, казаков, юных каратистов, соревнования военно-патриотических клубов. На площадке будет работать передвижной тир. Для детей организаторы устроят пробные заезды на учебных автомобилях с инструктором на закрытой площадке.

Юных и взрослых гостей ждут мастер-классы и развлечения.

Подчеркнет общую атмосферу праздника выступление ВИА «Крылатая Гвардия».

На территории аэродрома бесплатная парковка.

Вход свободный.

Начало праздника в 13.00.

Тула, ул. Чмутова, 158-а.