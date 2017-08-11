Сотрудники ГИБДД провели для юных туляков «Дорожный марафон»

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Мероприятие состоялось на территории одной из детских больниц города.

На базе детского учреждения здравоохранения Тулы прошла игровая познавательная программа «Дорожный марафон», организованный отделением пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области в рамках образовательного проекта «Автоград.71».

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями тульского «Центра дополнительного образования детей» напомнили детям о безопасном поведении на дорогах и во дворах во время летних каникул.

Четыре команды юных пациентов на соревновались в знании Правил дорожного движения, дорожных знаков, сигналов регулировщика, а также прошли компьютерное тестирование и приняли участие в увлекательных мастер-классах.

Старший инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения провел с маленькими участниками соревнований и беседу по ПДД и рассказал о «дорожных ловушках». В конце мероприятия детям были вручены грамоты, памятные сувениры и подарки.