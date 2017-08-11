За два месяца в Тульской области уничтожено 60 тонн санкционной продукции

Такие цифры были озвучены в рамках рабочего совещания сотрудников тульской таможни.

Руководитель тульской таможни Максим Великанов в своём выступлении отметил, что с 5 июня на территории региона было проверено 2848 транспортных средств. Большинство из них – рефрижераторы, перевозящие продукты питания.

По данным пресс-службы ведомства, в ходе проверок было выявлено пять товарных партий, не соответствующих требованиям законодательства.. Общий вес санкционных томатов, яблок и клубники составил порядка 60 тонн.

Вся продукция была уничтожена в установленном законом порядке. Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям было возбуждено два административных дела.

Недавно на трассе «Крым» начали дежурить мобильные группы таможенников. После этого поток грузовиков с санкционными товарами резко снизился.