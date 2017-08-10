Тульских водителей проверят на трезвость

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Инспекторы ГИБДД проверят водителей на дорогах региона на трезвость и соблюдение ПДД.

11 августа в Ясногорском районе и 12 августа в Новомосковском районе и областном центре сотрудники ГИБДД проведут профилактический рейд «Нетрезвый водитель».

Также инспекторы проведут тотальную проверку всех водителей на соблюдение правил дорожного движения. Мероприятие «Ночной город» пройдет в Туле с 19.00 12 августа до 7.00 13 августа.

ГИБДД напоминает: грубые нарушения правил дорожного движения – основные причины аварий на автодорогах.