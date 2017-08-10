Фото: prava-potrebitela.ru
Житель Новомосковска размещал на своей странице в соцсети экстремистские материалы
За это он заплатит штраф 3 000 рублей.
Новомосковский суд признал виновным местного жителя в размещении экстремистских материалов в сети интернет.
На своей странице ВКонтакте житель Новомосковска разместил изображение с символикой «Правого сектора». Эта организация признана в России экстремистской и ее деятельность на территории страны запрещена. Также он разместил видео, включенное в список экстремистских информационных материалов.
За оба правонарушения по решению суда мужчина заплатит штраф 3 000 рублей.
Другие статьи по темам