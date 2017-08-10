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Житель Новомосковска размещал на своей странице в соцсети экстремистские материалы
Фото: prava-potrebitela.ru

Житель Новомосковска размещал на своей странице в соцсети экстремистские материалы

За это он заплатит штраф 3 000 рублей.

Новомосковский суд признал виновным местного жителя в размещении экстремистских материалов в сети интернет.

На своей странице ВКонтакте житель Новомосковска разместил изображение с символикой «Правого сектора». Эта организация признана в России экстремистской и ее деятельность на территории страны запрещена. Также он разместил видео, включенное в список экстремистских информационных материалов.

За оба правонарушения по решению суда мужчина заплатит штраф 3 000 рублей.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:36 0
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