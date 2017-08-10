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Подозрительный пакет у ворот тульского завода «Октава» оставил курьер

Подозрительный пакет у ворот тульского завода «Октава» оставил курьер

Здание «Октавы» сегодня было оцеплено из-за подозрительного пакета.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиции и кинологи.

Как стало известно Myslo, причиной вызова спецслужб стал подозрительный пакет, оставленный у входа. В пакете впоследствии нашли документы.

Сейчас полицейские изучают документы, которые нашли в пакете, с целью установления их принадлежности. По неподтвержденным пока данным, документы у входа оставил некий человек, который в качестве курьера заходил на предприятие и пытался оставить пакет на вахте.

Но контролеры пакет не приняли, так как не выяснили, кому он все-таки предназначался.

 

сегодня, в 14:56 0
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