Подозрительный пакет у ворот тульского завода «Октава» оставил курьер

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиции и кинологи.

Как стало известно Myslo, причиной вызова спецслужб стал подозрительный пакет, оставленный у входа. В пакете впоследствии нашли документы.

Сейчас полицейские изучают документы, которые нашли в пакете, с целью установления их принадлежности. По неподтвержденным пока данным, документы у входа оставил некий человек, который в качестве курьера заходил на предприятие и пытался оставить пакет на вахте.

Но контролеры пакет не приняли, так как не выяснили, кому он все-таки предназначался.