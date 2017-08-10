Тульские спасатели провели «День безопасности» в лагере «Орлёнок»
Ребятам рассказали, как вести себя при пожаре и научили оказывать первую медицинскую помощь.
В летнем оздоровительном лагере прошла акция по предупреждению травматизма и несчастных случаев во время отдыха ребят.
На территории лагеря развернулись 8 интерактивных площадок. Сотрудники главного управления МЧС России по Тульской области, управления Росгвардии по Тульской области, общественной организации «Добровольная Народная Дружина», а также медики и энергетики на практике показали детям, как действовать в различных экстренных ситуациях.
Мероприятие посетила директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова:
Наша задача – научить ребят принимать необходимые меры в нестандартных ситуациях. Это мероприятие позволяет провести практическое обучение и предупредить детей о возможных опасностях.
В рамках «Дня безопасности» ребята научились оказывать первую помощь и познакомились с работой спасательной техники. С помощью специального тренажёра каждый желающий смог на практике отработать приемы сердечно-легочной реанимации. Детям рассказали об устройстве пенного огнетушителя и показали, как им пользоваться в случае возгорания.
Каждый воспитанник лагеря смог посидеть за рулем большого «Урала», почувствовать себя настоящим пожарным и сфотографироваться на память. Кроме того, для ребят была организована мини-выставка вооружения ОМОН – пистолетов, автоматов и гранатомётов.