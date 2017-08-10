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Тульские спасатели провели «День безопасности» в лагере «Орлёнок»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели провели «День безопасности» в лагере «Орлёнок»

Ребятам рассказали, как вести себя при пожаре и научили оказывать первую медицинскую помощь.

В летнем оздоровительном лагере прошла акция по предупреждению травматизма и несчастных случаев во время отдыха ребят. 

На территории лагеря развернулись 8 интерактивных площадок. Сотрудники главного управления МЧС России по Тульской области, управления Росгвардии по Тульской области, общественной организации «Добровольная Народная Дружина», а также медики и энергетики на практике показали детям, как действовать в различных экстренных ситуациях.

Мероприятие посетила директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова:

Наша задача – научить ребят принимать необходимые меры в нестандартных ситуациях. Это мероприятие позволяет провести практическое обучение и предупредить детей о возможных опасностях.

В рамках «Дня безопасности» ребята научились оказывать первую помощь и познакомились с работой спасательной техники. С помощью специального тренажёра каждый желающий смог на практике отработать приемы сердечно-легочной реанимации. Детям рассказали об устройстве пенного огнетушителя и показали, как им пользоваться в случае возгорания.

Каждый воспитанник лагеря смог посидеть за рулем большого «Урала», почувствовать себя настоящим пожарным и сфотографироваться на память. Кроме того, для ребят была организована мини-выставка вооружения ОМОН – пистолетов, автоматов и гранатомётов.

Галерея
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 1
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 2
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 3
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 4
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 5
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 6
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 7
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 8
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 9
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 10
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 11
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 12
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 13
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 14
"День безопасности" в детском лагере, Фото: 15
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:26 +1
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