Сотрудники ГИБДД проведут рейды на дорогах Тульской области

Для предупреждения и пресечения управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения в Ясногорском и Новомосковском районах, а также в Туле 11 и 12 августа сотрудники ГИБДД проведут рейд «Нетрезвый водитель».

В ночь с субботы на воскресенье в Туле пройдёт мероприятие «Ночной город», цель которого – выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, которые становятся причинами многочисленных аварий.

В преддверии нового учебного года с 11 по 31 августа на территории Тульской области будет проводиться широкомасштабное профилактическое мероприятие «Вместе за безопасность детей на дороге». Инспекторы проверят соблюдение водителями правил перевозки детей, а также соблюдение ПДД пешеходами с детьми.

Ещё один рейд будет посвящён профилактике ДТП с участием пешеходов. Полицейские проконтролируют соблюдение тульскими водителями правил, предписывающих пропускать пешеходов на перекрёстках и нерегулируемых переходах. Мероприятие продлится до 31 августа.