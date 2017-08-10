Туляки жалуются в Роспотребнадзор на некачественные товары и коммунальщиков

За полгода в региональное Управление ведомства поступило более 5 тысяч обращений от граждан.

Только в 1 квартале текущего года в областное Управление Роспотребнадзора поступило 946 письменных и 3630 устных обращений.

Если в предыдущие годы значительно преобладали жалобы на предприятия розничной торговли (более 70%), то в текущем году более 50% обращений приходится на сферу услуг: ЖКУ – 11,8%, связь – 7,8%, финансовые – 6,4%, бытовые – 6%, медицинские – 3%.

В 30 % случаев потребовалась переадресация обращений, в 60% – консультации и 10 % послужили основанием для проведения проверок и административных расследований. Работа с обращениями граждан также ведётся в консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области».

Наибольшее число вопросов касалось продажи технически сложных товаров бытового назначения (398), мобильных телефонов (352), мебели (235). Среди услуг лидируют бытовые, жилищно-коммунальные и финансовые.