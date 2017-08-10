Сроки перенесли: Тульские трамваи изменят маршрут уже завтра

Фото из архива Myslo.

Как уже сообщал Myslo, в связи с проведением ремонта на объектах улично-дорожной сети на улицах Хворостухина и Кирова будет ограничено движение трамваев и автобуса №21 по ул. Кирова на участке от Новомедвенского проезда до ул. Кутузова.

Ранее сообщалось, что схема движения трамваев и автобуса №21 будет изменена с 15 августа.

Однако сегодня Myslo стало известно, что транспорт пойдет по-новому уже с 11 августа.

Работы продлятся до 20 октября.

Движение трамваев по маршрутам №3, 7, 13, 14, 15 и автобуса №21 на период проведения ремонтных работ будет производиться по измененной схеме:

Маршрут №3 (Щегловская Засека – Московский вокзал): ул. Кирова (ост. «Ул. Глинки») – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна.

Маршрут №7 (Щегловская Засека – ст. «Металлург»): ул. Кирова (ост. «Ул. Глинки») – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов.

Маршрут №15 (Щегловская Засека – ул. Штыковая): ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Октябрьская – ул. М. Горького.

Автобус №21 (ул. М. Гончары – Щегловская Засека) будет ходить по прежнему маршруту: ул. Пузакова – ул. Октябрьская – Демидовская плотина – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Щегловская Засека.

А дополнительные единицы этого автобусного маршрута компенсируют отсутствующие трамваи и пойдут по следующей схеме: ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Щегловская Засека (разворот в районе ТЦ «Рио»).

Из-за введённых ограничений количество техники на трамвайном маршруте №3 сократилось с 4 до 2 вагонов, по маршруту №7 – с 7 до 3 в рабочие и с 5 до 3 вагонов в выходные дни. Свободные трамваи будут перераспределены на маршруты №13 и 14.

По маршруту №13 выпуск увеличен с 9 до 10 единиц, по маршруту №14 выпуск увеличен с 6 до 9 единиц в рабочие дни и с 5 до 8 единиц в выходные дни. Остальные транспортные средства остаются в резерве.