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Тульские спортсмены взяли бронзу в Спартакиаде учащихся по велоспорту на треке
Фото: tula.ru

Тульские спортсмены взяли бронзу в Спартакиаде учащихся по велоспорту на треке

Наш регион на соревнованиях представляли 13 спортсменов.

В Туле завершился финал VIII летней Спартакиады учащихся России по велоспорту на треке. В соревнованиях, проходивших с 8 по 10 августа 2017 года на тульском велотреке, приняли участие более 200 гонщиков из 18 регионов России.

Тульскую область представляли 13 велосипедистов.

За три дня соревнований было разыграно 12 комплектов наград в шести дисциплинах. Спортсмены соревновались в индивидуальной и командной гонках преследования, командном спринте, гите 500 м с места и групповой гонке по очкам.

Спортсмены Тульской области, учащиеся СШОР «Велосипедный спорт» — Кирилл Горбачев, Данил Карасев и Валерий Майоров — завоевали бронзовую медаль в командном спринте.

У девушек в этой же дисциплине Евгения Миронова и Ксения Бобракова заняли 4-е место, уступив 2 тысячных секунды гонщицам из Санкт-Петербурга.

В индивидуальной гонке преследования Карина Иванушкина заняла 4-е место.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:05 0
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