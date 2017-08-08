В Туле на Новомосковском шоссе сняли целую полосу нового асфальта

На днях многие автолюбители заметили, что недавно уложенную полосу нового асфальта (уже с финишным покрытием) на Новомосковском шоссе... срезали под ноль.

В частности, об этом написал в блоге «Народный журналист» пользователь aerodance.

«Я думаю, многие в курсе, что на Новомосковском шоссе не так давно начали ремонт дороги. Капитально так начали, старый асфальт срезали, положили новый. Да в два слоя… Ну как в два. Где-то в два, где-то в один. И дело заглохло, примерно на месяц. Каждый день езжу там и думаю, когда же доделают и дорога из «многоуровневой» станет просто хорошей.

Ответ на вопрос предстал перед глазами. За ночь срезали одну полосу нового асфальта, оставив из четырех полос три с асфальтом и одну с остатками асфальта и «волнами» от фрезы. Пыль столбом, рабочие дружно копошатся, убирая старый «новый» асфальт в КамАЗы».

Действительно, недавно уложенный асфальт на шоссе (от моста почти до кладбища) срезали.

На запрос Myslo городские власти ответили следующее:

«Работы на данном объекте стартовали 15 июня 2017 года. В рамках контракта подрядчиком выполнялись фрезерование старого асфальтового покрытия, обустройство выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

В ходе контроля за осуществлением ремонтных работ был проведен отбор проб асфальтобетона, по результатам которого было выявлено несоответствие верхнего слоя асфальтобетона техническому заданию.

Соответствующее заключение было получено 12 июля 2017 года. Администрацией города в адрес подрядной организации было направлено требование о запрете проведения дальнейших ремонтных работ на данном объекте, а также предъявлено требование о необходимости демонтажа уложенного верхнего слоя и его переустройстве.

Данные работы проводятся за счет средств подрядной организации».