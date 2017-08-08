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12 августа в Центральном парке Тулы определят «универсальных солдат»
Фото из архива Myslo.

12 августа в Центральном парке Тулы определят «универсальных солдат»

Спортивный фестиваль «Универсальный солдат» пройдет в городе в пятый раз.

Для гостей спортивного праздника организаторы подготовили две площадки. На первой из них развернется полоса препятствий. На второй фитнес-инструкторы будут учить всех желающих правильно сдавать нормы ГТО.

Мужчинам предстоит выход на две руки, прыжки на плинт высотой 70 см, отжимания на брусьях, приседания с мешком, удержание пулеметов в положении «крест», а также преодолеть дистанцию 20 м с чемоданами по 50-60 кг и забросить наковальню на плинт высотой 1,2 м. Финальным испытанием станет тяга броневика «Рысь».

Вне конкурсной программы мужчины смогут помериться силами в арм-рестлинге.

Женщинам нужно будет подтянуться на низкой перекладине, запрыгнуть на плинт высотой 35 см, отжаться в упоре лежа, выполнить приседания с гирей 32 кг, пройти эстафету — кантовку колеса 8 шлепков, пробежать 20 м с канистрами по 24 кг. В финале женщин-участниц ждет тяга противотанковой пушки ЗИС-3 весом 1200 кг.

Вне конкурса женщины смогут попробовать свои силы в тяге броневика «Рысь».

Начало соревнований 12 августа в 12.00. Регистрация участников с 9.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:57 +1
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